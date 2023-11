Ab 0.30 Uhr sei Natascha mit Robert W., ihrem Ehemann, im Club Elements gewesen. Das erzählte Robert RTL unter Tränen am Telefon. „Ich bin aus irgendeinem Grund eifersüchtig geworden, wir haben gestritten und ich habe sie dann stehen gelassen. Ich habe am Bahnhof auf sie gewartet“, erzählte Robert. Noch im Club sei ihm sein Handy heruntergefallen, anschließend sei es kaputt gewesen – und er habe sie nicht mehr erreichen können. Nun machte er sich riesige Vorwürfe, berichtete Robert. Am Bahnhof tauchte die 22-Jährige nicht auf. Gemeinsam haben Natascha und er eine kleine Tochter.

Doch nicht nur Robert hat Angst um die junge Frau, auch Mutter Tanja J. ist verzweifelt. Gegen 5 Uhr am Morgen meldete sich Natscha ein vorerst letztes Mal bei ihr, erzählte sie aufgewühlt. Doch dabei habe sie sich merkwürdig verhalten. Denn: Sie schrieb, sie habe sich verlaufen. Nataschas Mutter zu RTL: „Sie ist in Saarlouis zur Schule gegangen, sie kennt die Stadt wie ihre Westentasche. Sie findet sonst immer heim, ich weiß sonst immer, wo sie ist.“