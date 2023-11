Noch am Donnerstagnachmittag suchten Angehörige, Freunde und freiwillige Helfer in der Nähe der Diskothek Elements in Saarlouis. Es ist der Ort, an dem Robert und Natascha in Streit geraten waren – aus Eifersucht, wie er RTL am Telefon unter Tränen erzählte. Nico J., Nataschas Bruder, machte ihm deswegen aber keine Vorwürfe: „Ich kenne meine Schwester, im Endeffekt kann niemand etwas für ihr Verschwinden. Wir müssen einfach abwarten und hoffen, dass sie wiederkommt“, erzählte er RTL.

Wenig später folgt die Erlösung für alle: Natascha geht es gut! Am Freitagmorgen teilt die Polizei auf RTL-Anfrage mit, dass die 22-Jährige wieder zu Hause bei ihrer Familie ist. „Die junge Frau konnte am späten Donnerstagabend (02.11.2023) wohlbehalten bei einem Bekannten in Saarlouis angetroffen werden“, schreiben die Ermittler in einer Pressemitteilung. Der Grund für ihr Verschwinden: Sie habe eine Auszeit gebraucht. Doch das schlechte Gewissen gegenüber Freunden und Familie sei zu groß gewesen. Natascha ist Mutter einer kleinen Tochter.