„Mama, mein Handy geht gleich aus. Mein Akku hat nur noch zwei Prozent. Ich weiß gar nicht genau, wo ich bin in Saarlouis. Ich bin langsam echt fertig“, sagt Natascha in einer Sprachnachricht an ihre Mutter, die RTL vorliegt. Bald darauf reißt der Kontakt ab.

Lese-Tipp: Paula Jaelle, wo bist du? 13-jährige Schülerin aus Dransfeld vermisst

Nun unterstützt die Familie die Polizei bei der Suche nach der Vermissten. „Bruder, Cousine, Freunde, ich. Alle suchen wie die Bekloppten“, schildert Robert. Die Polizei konzentriere sich dabei bislang um den Bereich um eine Sparkasse, hier habe Natascha noch in der Nacht ihres Verschwindens Geld abgehoben, so Robert. Hinweise nehmen die Beamten weiter telefonisch unter (06831) 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de entgegen.

Doch bis die Ermittler eine heiße Spur haben, müssen Ehemann Robert und Mutter Tanja weiter um ihre geliebte Natascha bangen – und darauf hoffen, dass sich die 22-Jährige bald von selbst meldet und ihr nichts passiert ist.