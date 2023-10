In der Nähe des Leinpfades in Saarbrücken versammeln sich am Donnerstagabend (5. Oktober) dutzende Menschen, einige von ihnen haben rote Luftballons in der Hand. Die Aktion soll die Menschen auf die Suche nachdem kleinen Jungen aufmerksam machen, aber vor allem auch Mathis Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auf den Ballons steht sein Name mit der Aufschrift „Wir suchen Dich“. Laut seinem Vater mag der Junge rote Luftballons besonders gerne, rennt ihnen auch gern mal hinterher, wenn er einen sieht.

Ob die Aktion Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Doch abwarten will Mathis Vater verständlicherweise nicht. Mit emotionalen Worten wendet er sich an die Menschen, die um ihn herumstehen, und bittet sie, weiter zu Suchaktionen zu kommen. „Wir werden ihn finden. Ich bin sicher, er ist irgendwo. Er wartet auf uns. Gebt alles, ihr müsst alles geben!“, sagt er und bedankt sich bei den freiwilligen Helfern.

Auch am Freitag werden die freiwilligen Helfer wieder suchen, um 11 Uhr und ab 17 Uhr –mitgebracht werden soll eine Lampe, da es abends dunkel wird. Mathis Vater macht in seiner Ansprache auch auf die erstellte Facebook-Gruppe „Wo ist Mathis? Où est Mathis?“ aufmerksam, in der Suchaktionen und Neuigkeiten geteilt werden. Darin heißt es: „Jede Minute zählt, jeder Blick und jeder Schritt in unserer Suche könnte Mathis zurückbringen, wo er hingehört.“