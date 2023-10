„Daraufhin haben wir gestern Abend in diesem Bereich bis spät in die Nacht gesucht, unter anderem mit Hilfe einer Drohne. Heute wollen wir dort bei Tageslicht erneut suchen. Außerdem werden die Einsatzkräfte erneut im Bereich des Spielplatzes an der Saar suchen“, so Mohrbach.

Der Fünfjährige war am Montagabend bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie nahe der Saar verschwunden. Seitdem läuft eine intensive Suche. Unter anderem kamen Taucher, ein Helikopter, Drohnen und ein Sonarboot zum Einsatz. Sämtliche Suchaktionen nach dem Jungen waren bisher leider erfolglos.