„John, der über 70 ist, ist einer der talentiertesten und fleißigsten Kollegen, den ich kenne. Seine Energie ist unübertroffen!“, sagt Kollegin Sonia über John Bartlett. An seinem letzten Arbeitstag feiern seine Kollegen mit ihm und das Unternehmen schmeißt ein kleines Grillfest. Doch das war es dann schon an Großzügigkeiten. Was John als Dank für 42 Jahre Loyalität und harte Arbeit von dem Unternehmen geschenkt bekommt ist enttäuschend: Die Firma überreicht ihm nur ein Zertifikat!

Dabei schwärmt seine Kollegin Sonia, wie fleißig John war: „Ob Regen oder Sonnenschein, er kam immer zur Arbeit! Äußerst verlässlich! Egal, wie sehr wir ihm vorschlugen, seine Urlaubstage zu nehmen, er wollte immer noch arbeiten!“

