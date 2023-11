Das Stirn-Tattoo schlägt hohe Wellen – Nach vier Tagen wurde das Video zum vermeintlichen Liebesbeweis über 25 Millionen Mal geklickt. „Und was, wenn ihr euch trennt?“, fragt ein entsetzter Kommentar. „Dann suche ich mir einen neuen Kevin“, kontert die Influencerin in einem weiteren Video. Sie hat gut Lachen, denn mit ziemlicher Sicherheit ist die Tätowierung gefälscht, wie unser Video zeigt.

Der Fall erinnert an den Musikproduzenten Benny Blanco - vor rund einem Jahr möchte er seine Single promoten und lässt sich einen QR-Code ins Gesicht tätowieren. Der soll, so zeigt es sein Video, direkt zum Song führen. Jedes Foto mit ihm bringt ihm also einen Klick - ist doch geniale PR, oder?