Rewe-Einkaufsvorstand Hans-Jürgen Moog passt dieses Verhalten gar nicht, auf einer Tagung am 6. September in Köln habe er deswegen einen Appell an seine Lieferanten gerichtet: In einer echten Partnerschaft gehe man gemeinsam rauf und runter. Nach dem Entegenkommen der Supermarkt-Kette im letzten Jahr müsse es jetzt in eine andere Richtung gehen.

Ein Appell, der bislang jedoch keine Wirkung zu haben scheint. Denn: Die Schokoladenregale vieler Rewe-Märkte werden nach und nach immer leerer – Ritter Sport? Fehlanzeige! Lücken versuche man notdürftig mit Milka oder Schogetten zu kaschieren, heißt es. Eine Entwicklung, die bei schoko-liebenen Kunden wohl auf wenig Begeisterung stoßen dürfte. (vho)