Der große Coup: Im April 2023 setzt das Trio seinen Plan in die Tat um. Als der Geldtransporter vor einem Supermarkt in Cham (Bayern) Halt macht und die Kollegen von Karl B. im Kassenbüro einen Koffer abholen, lässt er Stefanie F. in den Wagen einsteigen. Karl B. sammelt schnell über eine Million Euro, übergibt das Geld an Stefanie, die sich auf den Weg zu ihrer Mutter Petra F. macht.

Petra F. packt das Geld in einen Koffer, übergibt es an einen Bekannten zur Aufbewahrung. Nun, Monate später sitzen Petra F., Stefanie F. und Karl B. auf der Anklagebank. Wer den perfiden Plan geschmiedet hat – diese zentrale Frage kann in der Verhandlung nicht geklärt werden. Zu wirr sind die gegenseitigen Schuldzuweisungen der Angeklagten. Ein psychologisches Gutachten legt jedoch nahe, dass Karl B. von Petra F. emotional abhängig war und Verlustängste hatte. Hat Petra F. diese Schwäche ausgenutzt, um zu Geld zu kommen? Es bleibt eine Vermutung. Unklar ist auch, wo das restliche Geld gebleiben ist – bis heute fehlen über 100.000 Euro.

