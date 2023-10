Laut den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier, Mittelbayrische Zeitung) hatte der Jugendliche eine Gewalttat an einer Schule in der Oberpfalz geplant. Vor seinem Angriff auf das Kind und den Mann in Regensburg hatte er sich dem Bericht zufolge mit einem Fleischermesser fotografiert und das Selfie in sozialen Medien gepostet.

Lesen Sie auch: RTL-Recherche zeigt: Unsere Kinder werden immer gewalttätiger

Der Siebenjährige hatte sich nach der Tat laut Polizei zunächst „in einem äußerst kritischen Zustand“ befunden. Der 63-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt, sein Zustand ist aber Polizei stabil.

Lesen Sie auch: Drei Jugendliche sollen einen Obdachlosen (47) erstochen und ihre abscheuliche Tat gefilmt haben

Den Angriff gestoppt hatte ein Mitarbeiter der Klinik. Er wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt, konnte den Angaben zufolge inzwischen aber wieder das Krankenhaus verlassen. (dpa; uvo)