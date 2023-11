Videoaufnahmen zeigen, wie der nur mit einer Unterhose bekleidete Mann vergeblich versucht, sich in Sicherheit zu bringen.

Das Verbrechen ereignete sich am Montag. Der Streit brach anscheinend in einem Haus aus. Der mutmaßliche Messerstecher sei kurz nach der Tat festgenommen worden. Ein Zeuge habe ihn bis zum Eintreffen der Beamten in Schach gehalten.

Marco Maulhardt bekommt das Ganze von seiner Wohnung aus mit. Ohne zu zögern greift der 47-Jährige ein. „Das war sehr schockierend. Mein Junge hat aus dem Küchenfenster geschaut, hat gesehen, wie einer mit Messer rumgerannt ist. Einer mit Unterhose voller Blut von oben bis unten. Da hab ich mir meinen Baseballschläger ge-schnappt, so der Nachbar zu RTL.

Der Mann mit Messer sei dann auch auf ihn losgegangen. Mit dem Baseballschläger hälte er den Angreifer in Schach, stützt das Opfer und bringt es in seine Wohnung.