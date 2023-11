Was das Waschen der Puffer-Jacke anbelangt, gilt es, einige Punkte zu beachten.

Flecken sollte man vorerst versuchen, per Hand zu entfernen. Oft reichen bereits ein feuchtes Tuch und etwas Seife. Wer seine Jacke vollständig reinigen möchte, kann das auch in der Waschmaschine tun, aber: Unbedingt zum Daunenwaschmittel greifen, Schonwaschgang einstellen und nur minimal schleudern.

Zusätzlich einen Tennisball in die Maschine geben, der die Daunen wieder in Form bringt. Im Idealfall die Jacke aber lieber in die professionelle Reinigung geben. (spot on news/mjä)