Strickmode: Diese It-Pieces tragen Herbst-Fans jetzt

Pullunder sind seit Jahren im festen Trend-Sortiment. Auch im Herbst hört der Hype nicht auf. Statt enger und figurbetonter Modelle werden allerdings lockere Pullunder mit äußerst tiefen V-Ausschnitten getragen und gern mit Blusen kombiniert.

Ein gutes Beispiel ist das Modell von Day.Like. Der Pullunder kommt in einem schicken Oliv-Grün daher und beeindruckt mit seinen überschnittenen Schultern. Die Form ist eher lässig, zeugt jedoch von purer Eleganz. So lässt sich das Teil auch im Büro wunderbar in Szene setzen.