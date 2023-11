Die Modewelt lebt von neuen Trends – doch dieser ist ein altbekannter!

Ein Hype, der den Fashion-Markt aktuell dominiert, ist der „Denim on Denim“-Look. An sich ist er zwar nichts Neues, doch es gibt ein paar Neuerungen. So haben viele Pieces heute ganz klar an Popularität verloren. Was genau hinter dem Trend steckt und welche Dinge hierbei unbedingt beachtet werden sollten? Hier erfahrt ihr es!

