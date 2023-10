Mentale Gesundheit war und ist für Prinz Harry und seine Frau Meghan ein ganz wichtiges Thema. Mit ihrer eigenen Charity-Organisation Archewell unterstützen die beiden diverse Wohltätigkeitsorganisationen, die sich für psychische Gesundheit einsetzt. Und genau aus diesem Grund reiste das Paar nun gemeinsam nach New York. Dort gab es das erste offizielle Event ihrer gemeinnützigen Foundation – für sie nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine absolute Premiere.

Kurz vor dem Gipfeltreffen statteten Meghan und Harry noch der Marcy Lab School in Brooklyn einen Besuch ab. Der Grund für den hohen Besuch in der Schule: „Seit vergangenem Jahr arbeiten wir mit der Archewell Foundation zusammen, die unsere Mission teilt, eine bessere Online-Welt aufzubauen“, hieß es in einem Instagram-Post der High School. Dort erschien die Herzogin von Sussex mit Skinny Jeans und stylischer College-Jacke. Ein überraschender Look für einen öffentlichen Auftritt, doch das Kleidungsstück hatte eine ganz besondere Bedeutung. „Meghan trug eine Jacke, die ihr von Schülern der Robert-Clack-Schule in Essex, England, im März 2020 geschenkt wurde", erklärte Victoria Ward, Reporterin des Telegraph, die rührende Kleiderwahl auf X (ehemals Twitter).