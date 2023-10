Post-Holiday-Syndrom: Wie Sie Ihre Urlaubserholung mit in den Arbeitsalltag nehmen

Urlaubsatmosphäre mitnehmen – dann hält die Erholung länger an

Klingt albern? Hilft aber. Stellen Sie sich etwa Souvenirs aus dem Urlaub auf den Schreibtisch, und berichten Sie Kollegen von der Urlaubserlebnisse. So fühlt es sich im Büro oder Homeoffice zumindest noch ein wenig so an wie im Urlaub und die Erholung hält länger an.