Dann, an einem Mittwoch im August 2023, ändert sich alles. Andreas ist mit seinem Pedelec-Fahrrad in Bad Rappenau in Baden-Württemberg unterwegs. Es ist Morgen. Er will die Straße überqueren – und wird von einem 67-jährigen Autofahrer übersehen. Andreas wird unter dem Wagen eingeklemmt. Zwar kann er befreit werden und kommt noch ins Krankenhaus, doch dort erliegt er seinen schweren Verletzungen.

Zwei Polizisten und eine Seelsorgerin überbringen Olga die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes. Sie ist gerade bei der Arbeit. Ihre Zukunft und alle Pläne, die sie mit ihrem Mann hatte, zerbrechen in diesem Moment.

Lese-Tipp: Witwe bringt 14 Monate nach Tod ihres Mannes einen gemeinsamen Sohn zur Welt