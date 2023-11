Unerfüllter Kinderwunsch: Fast jede zehnte junge Frau leidet unter PCO - ihr etwa auch?

Regelmäßig sitzen in meiner Sprechstunde junge Frauen, die PCO diagnostiziert bekommen haben und sehr verunsichert sind. Viele von ihnen haben sich im Internet darüber informiert und haben vor allem eine Sorge: Nicht schwanger werden zu können. RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – HIER direkt ausprobieren!

Das Polyzystische Ovarialsyndrom ist die häufigste hormonelle Störung von Frauen im gebärfähigen Alter, also in der Zeit zwischen der Pubertät und den Wechseljahren.

Das Polyzystische Ovarialsyndrom ist eine Veranlagung, also keine Krankheit, die man einfach so heilen kann. Aber es gibt viele Möglichkeiten, den Zyklus wieder in Takt zu bringen und auch unangenehme Symptome wie Pickel und dünner werdendes Haar unter Kontrolle zu bekommen.

Etwa fünf bis zehn Prozent der gebärfähigen Frauen leiden unter der Hormonstörung, bei der der Anteil der männlichen Hormone im Blut erhöht ist. Ja, tatsächlich der männlichen, denn auch Frauen besitzen diese neben den weiblichen Hormonen Östrogen und Progesteron. Der erhöhte Spiegel der männlichen Hormone, medizinisch auch Hyperandrogenämie genannt, sorgt für Symptome wie unreine Haut und Akne, Haarausfall und dunkle Körperbehaarung. Ein weiteres Merkmal des PCOs sind ein unregelmäßiger oder gar nicht mehr vorhandener Zyklus. Die Eierstöcke erscheinen im Ultraschall polyzystisch, da sie von vielen kleinen Bläschen, also Zysten, durchsetzt sind.

Die genaue Ursache für die Entwicklung eines PCOs ist nicht bekannt. Einerseits wird eine genetische Veranlagung vermutet. Andererseits weiß man auch, dass ein großer Teil (aber nicht alle!) der Frauen mit PCO übergewichtig ist. Vermehrtes Fettgewebe führt zu einem höheren Spiegel männlicher Hormone, also spielt das Körpergewicht bei der Erkrankung durchaus eine Rolle. Viele, vor allem mehrgewichtige, Frauen zeigen außerdem eine sogenannte Insulinresistenz, also einen gestörten Zuckerstoffwechsel. Über verschiedene hormonelle Mechanismen kommt es dadurch auch zu einer Hyperandrogenämie.



