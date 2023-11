Die Tat ereignete sich am 9. September gegen 23 Uhr in Hagen. Laut Polizei missbrauchte der Mann die 19-Jährige in der nordrhein-westfälischen Stadt in der Mittelstraße und der Franzstraße. Das Opfer zeigte ihn an.

Zum Phantombild fragt die Polizei: Wer glaubt, die abgebildete Person zu erkennen oder kann das Phantombild einer realen Person zuordnen? Wem ist der Aufenthaltsort dieser Person bekannt?

Hinweise an die Kripo Hagen unter Tel. 02331 / 986 2066.

