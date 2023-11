Bögl ist im Baby-Glück! „Meine Saisonvorbereitung ist durch einen glücklichen Umstand torpediert worden: Ich bin aus Muonio kurzfristig abgereist, weil mein Bub auf die Welt gekommen ist. Es geht allen gut, und er bereitet uns viel Freude“, sagte der 33-Jährige. Nach eigenen Angaben fehlen ihm nun 350 bis 400 Trainingskilometer auf Schnee.

Doch das nimmt er gerne in Kauf. Am Dienstag (21.11.) verbreitete Bögl die erfreuliche Nachricht auch auf seinem Instagram-Account, postete zwei Bilder mit seinem Sohn. Dazu schrieb er: „Und dann warst du da! Für alle die mich in letzter Zeit vermisst haben: meine Saisonvorbereitung lief etwas anders als geplant. Mein kleiner Sohn kam etwas früher als erwartet und dadurch hat sich meine Vorbereitung etwas verändert.“ Doch der Langläufer machte auch deutlich: Mit dem Baby an seiner Seite geht es nun mit neuer Energie in die Weltcup-Saison.