Und dann folgte der Schock. Nur ein paar Minuten später ging die Aktion los. Plötzlich wurde es laut. „Wir hören nur PAM PAM PAM“, so Pietro. Grund genug für den Sänger herunterzurennen und nachzusehen, was los ist. Und dann der Horror: Fremde Menschen am eigenen Heim. „Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen.“

Sofort rückte die Polizei an. Die Kölner Beamten bestätigen RTL den Vorfall. Und jetzt ist, laut Pietros Instagram-Kanal auch noch die Spurensicherung vor Ort. „Die Spurensicherung ist da. Hoffentlich werden diese Drecksmenschen gefunden“, schreibt der Sänger.



