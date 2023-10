Laura Maria und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) wurden Anfang 2023 Eltern von Söhnchen Leano. Für den Sänger ist es nach Sohn Alessio aus seiner ersten Ehe sein zweites Kind. Für Laura ist es der erste Nachwuchs. Dementsprechend macht sie vieles zum ersten Mal durch – so auch das Stillen.

Lese-Tipp: „Ich liebe dich, Power Mami!“: Pietro Lombardi macht Laura Maria Rypa eine süße Liebeserklärung

Bei Instagram teilt die 27-Jährige ihre Mama-Erfahrungen mit ihrer Community: „Leano hat eine Lieblingsseite und diese Brust ist größer als die andere.“ Knapp zwei Körbchen sei die eine Seite größer. „Deshalb“, so Laura, „sagt man, dass man direkt von Anfang an am besten immer abwechselnd die Brust geben soll.“