Familie und Job unter einen Hut zu bringen ist nicht immer leicht. Das weiß auch Sänger Pietro Lombardi. Schließlich war er im Sommer viele Abende ohne seine Verlobte Laura Maria Rypa und den kleinen Leano unterwegs, um in verschiedenen Städten seine Sommer-Shows zu spielen.

Und auch wenn Laura den Sänger das ein oder andere mal begleitet hat, bleibt sie auch oft genug allein Zuhause zurück und hütet den gemeinsamen Sohn.

Für Pietro Lombardi keinesfalls selbstverständlich und so richtet er nach Abschluss seiner Sommer-Shows dankbare Worte an seine Verlobte. „Danke an meine wundervolle Frau, die mich immer supportet. Ich weiß, ich bin sehr viel unterwegs und trotzdem stärkt sie mir jeden Tag den Rücken und berät mich bei fast allen Entscheidungen. Ich liebe dich, Power Mami“, schreibt er in seiner Instagram-Story zu einem Schwarzweiß-Bild der beiden.

