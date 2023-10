In einem Q&A möchte ein Fan von Pietro Lombardi wissen, ob er Nacktbilder an seine Laura verschickt. Und die Antwort könnte wohl kaum ehrlicher sein! „Klar, ich glaube, ihr Handy ist voll mit Nacktbildern/Videos von mir“, gibt der Musiker überraschend offen preis. Was wäre, wenn das irgendwann einmal in falsche Hände geraten sollte – das malt sich Pietro lieber nicht aus.

Lese-Tipp: „Wie groß ist dein Teil?“ Pietro Lombardi plaudert über seinen Penis

„Ich habe aber auch einen Schaden, hoffe, sie verliert niemals ihr Handy. Ich zeige mich extrem gerne nackt ... Natürlich nur vor meiner Frau“, schreibt er weiter und ergänzt zahlreiche lachende Emojis.

Ob sich der 31-Jährige hier einen kleinen Scherz erlaubt oder es wirklich ernst meint – man weiß es nicht. Fest steht aber, dass diese Sequenz ein paar Stunden später auch schon wieder aus seiner Fragerunde verschwunden ist.

Lese-Tipp: Diese Dinge sollten Sie einmal nackt ausprobieren