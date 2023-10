Perfekt für Wander-Muffel: Die größte Rolltreppe Chinas

Wander-Muffel aufgepasst!

In der chinesischen Provinz Zhejiang ist Anstrengung längst out! Denn die Chinesen haben hier die längste Rolltreppe des Landes gebaut, damit auch wirklich jeder die atemberaubende Aussicht genießen kann. Was noch alles auf der 330 Meter langen Rolltreppe beim Fahrpreis von vier Euro enthalten ist, das sehen Sie im Video. (awo)