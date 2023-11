Der Geburtstag der eigenen Kinder ist für Eltern immer ein besonders emotionaler Tag. Oliver Pocher ist da keine Ausnahme. Gemeinsam mit Amira (31) hat der Comedian zwei Söhne, drei weitere Kinder stammen aus der Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden (40). Während Amira in ihrer Instagram-Story am Samstag zeigt, welch bewundernswerte Backkünstlerin in ihr steckt, postet Oliver bei Instagram am Abend ein Bild aus der Babyzeit seines Sohnes. Zu sehen sind zwei große und eine kleine Hand, am Babyarm das typische Krankenhausbändchen mit den Geburtsdaten des Kindes. Dazu findet er Worte, die wieder einmal ans Herz gehen.

„Heute vor 4 Jahren war ein besonderer Tag. Unser Sohn ist zur Welt gekommen am 11.11. in Köln“, beginnt der 45-Jährige seine Gratulation. Er hoffe, dass sein Sohnemann auch in „dieser anspruchsvollen Zeit“ seine Fröhlichkeit behalten könne. „Ich Liebe Dich über alles und werde IMMER für Dich da sein“, fährt Olli fort.

