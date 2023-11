Lese-Tipp: Umfrage! Amira vs. Oliver Pocher: Wer ist „beliebter“?

Während Sandy weiter versucht, Amiras Verhalten mit ihrer aktuellen „emotionalen Achterbahnfahrt“ zu begründen, gerät Olli in Austeil-Laune. Laut dem Komiker hätte Amira so manche Schlagzeile einfach vermeiden können: „Sie kann mich ja sch***e finden, Sie kann dich sch***e finden, Sie kann uns beide sch***e finden, nur weil wir halt nicht jeden Tag fröhlich die Weisheiten rauskloppen von anderen Leuten. Aber dann machs’ doch in drei Monaten, wenn’s keiner mitbekommt.“ Ihnen in der aktuellen Trennungssituation zu entfolgen, sei einfach „wahnsinnig ungeschickt“.

Dann dreht er den Spieß einmal um! Umgekehrt komme er gar nicht auf die Idee, seiner Ex den Social Media-Laufpass zu geben: „Das ist doch kompletter Wahnsinn.“ Und plötzlich schwenkt er zu Amiras vermeintlich neuen Liebe um, dem Motivationstrainer Biyon Kattilathu (39). Auch wenn die Liebesgerüchte sogar per Anwaltsschreiben dementiert wurden, scheint Olli weiter darauf zu pochen: „Ich würde am liebsten Biyon folgen. Habe ich ja bisher noch nicht gemacht.“

Ollis Begründung: „Ich bin in so einer Phase in meiner Lebenskrise, wo ich mir auch Tipps holen muss von Leuten, die ja wirklich wahnsinnig viel Lebenserfahrung haben. Und der hat ja auch bei ‚Wer wird Millionär?' mit auf dem Stuhl gesessen und bei DSDS verkackt. Und von so einem Gewinnertypen möchte ich mir doch einfach anhören, wie das Leben läuft. Das ist doch wirklich gut.“ Autsch, da scheint sich einiges an Ärger aufgestaut zu haben. (ean)