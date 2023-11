Seinen ersten Stopp legt der „Liebeskasper“ am 5. Januar 2024 in Dresden ein. Es folgen zahlreiche weitere Termine in deutschen Städten wie Aachen, München und Osnabrück. Dabei soll es sich jedoch lediglich um „die ersten Tourtermine“ handeln – weitere scheinen zu folgen.

Die Fans zeigen sich in der Kommentarspalte unter der Tourankündigung begeistert. „Die Trennung hat etwas Positives. Du wirkst freundlicher und authentischer als in der Beziehung. Wirklich!“, schreibt eine Person und erhält regen Zuspruch. „Keiner wandelt Liebeskummer produktiver um“, stimmt ein weiterer Olli-Fan ein. Scheint, als sei die Vorfreude auf das Live-Programm riesig. (ean)