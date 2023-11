Oliver Pocher will nach der Trennung fit werden - und SIE soll ihm dabei helfen!

Auf diesen Auftritt sind wir gespannt!

Oliver Pocher (45) war jetzt zu Gast beim Sportpresseball in Frankfurt – und nutzte dabei direkt die Gunst der Stunde, um mit Sitznachbarin Laura Wontorra (34) anzubandeln. Aber nein, nicht was Sie jetzt denken! Es geht ausschließlich um berufliche Angelegenheiten, oder so ähnlich…

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!