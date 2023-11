Diese Pocher-Überraschung poltert!

Oliver und Amira Pocher Mund an Mund am Podcast-Mikro – das war einmal. Nach den unschönen Schlagzeilen der letzten Wochen, hat Olli die Zusammenarbeit mit seiner noch Ehefrau beendet und macht den Podcast alleine weiter. Doch solo ist er dabei nicht, denn es gibt eine neue Frau am Mikro.