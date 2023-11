„Es geht ja nicht nur darum, dass er gelogen hat, das hat ja ganz andere Kreise gezogen“, so Julian F.M. Stoeckel. Der 36-jährige Entertainer erinnert sich noch genau an den Moment, in dem er Ofarims Video damals gesehen habe. Darin behauptete der Musiker, dass er in einem Hotel aufgefordert worden sei, seinen Davidstern abzunehmen.

„Ich dachte mir, wenn Personen des öffentlichen Lebens jetzt schon mit so einem Antisemitismus konfrontiert werden, ist es ja eine Gefahr für uns alle.“ Dass sich das Ganze nun als einzige Lüge herausstellt, ist für ihn ein Riesenskandal – aus vielerlei Gründen.

Gil Ofarim habe den ohnehin zunehmenden Antisemitismus für eine Skandalstory benutzt. „Das verunglimpft ja alle Opfer, die unter Homophobie und Antisemitismus leiden“, sagt Julian F.M. Stoeckel. Der Sänger habe damit in seinen Augen einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet.

Jeder von uns lüge mal, warum dieser aber so ein schwerwiegendes Thema missbraucht habe, ist F.M. Stoeckel ein Rätsel. Vielleicht steckte laut Stoeckel dahinter eine narzisstische Lust. Aber: „Wenn es ihm wirklich um mediale Aufmerksamkeit und Präsenz ging. Also, so doof kann doch eigentlich keiner sein.“