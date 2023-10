Ein Stück festes Shampoo hält im Schnitt so lange wie etwa zwei 200-Milliliter-Flaschen und kommt ganz ohne Plastik aus. In Sachen Schaum stehen die heutigen Produkte – anders als schmierige Haarseifen früher – der flüssigen Variante in nichts nach. Viele sind günstig und „sehr gut“, doch ausgerechnet eine bekannte Marke rauscht mit „mangelhaft“ durch.