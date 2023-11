Zuletzt gesehen wird der 22-Jährige am 15. Februar im berühmten Einkaufszentrum V&A Waterfront. Seine Familie gibt später an, dass Nick wohl zum Karbonkelberg im Tafelberg-Nationalpark zu einer Wanderung aufbrechen wollte – dort verliert sich seine Spur. Später geben Ermittler bekannt: Nick wurde offenbar auf der Wanderroute von mehreren Männern überfallen und ausgeraubt. Wie es heißt, soll Nick auch mit einem Küchenmesser angegriffen worden sein. Fünf Tatverdächtige stehen derzeit wegen Raubes vor Gericht. Ermittelt wird gegen sie auch wegen Mordes.

Monate später gibt es nun offenbar einen Hinweis zum Fall Nick Frischke. Sonja Macht, die kürzlich als Touristin in Südafrika war, erzählt im Interview mit der Lausitzer Rundschau, Nick Frischke in Plettenberg Bay (Südafrika) gesehen zu haben.

„Als wir in einem Straßen-Café gesessen haben, ist uns ein junger Mann aufgefallen, der auf uns einen verwirrten Eindruck machte“, erzählt die Touristin aus Köln im Gespräch mit der Lausitzer Rundschau.

Der Mann habe mit sich selbst gesprochen, sie konnte offenbar Worte in deutscher Sprache hören. „Im Vorbeigehen hat er immer wieder gesagt ‚112 kommen‘, ‚112 kommen‘“, erzählt Sonja Macht weiter. Nach dieser seltsamen Begegnung habe sie sich an den Vermissten erinnert und nach Fotos von Nick Frischke gesucht. Ihr Fazit: Der Mann, den sie in Plettenberg Bay gesehen hatte, sah genauso aus wie Nick Frischke. Ein Foto habe sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht gemacht, heißt es in dem Artikel.