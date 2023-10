In seiner Millionen-Villa genoss Neymar auf knapp 800 Quadratmetern seine Freizeit. Dabei ließ es der Stürmer – nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien nun bei Al-Hilal unter Vertrag – mehr als ein Mal so richtig krachen. Die französiche Zeitung Le Parisien begab sich auf Spurensuche und befragte einige ehemalige Nachbarn des 31-Jährigen, wie sie die Zeit im unmittelbaren Dunstkreis des Fußballers erlebten. Dabei kommt der Brasilianer schlecht weg.

„Es war Chaos“, sagt ein früherer Nachbar, der anonym bleiben möchte: „Wir haben Frauen auf Portugiesisch schreien hören, während sie die Korken knallen ließen. Er hat große Projektoren gehabt, die mitten in der Nacht alles bei uns erleuchtet haben. Jedes Wochenende wurde locker bis 4 Uhr gefeiert. Vor allem an Spieltagen im Sommer. Die Musik war so laut, dass ich das Gefühl hatte, die Party wäre in meinem Wohnzimmer.“