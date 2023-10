Doch es gibt Unterstützung aus Förderprogrammen. Ein Zusammenschluss aus Organisationen bietet in Deutschland den „Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten“ an. Sie dürfen an diesem Check teilnehmen, wenn Sie unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegen oder eine der folgenden Unterstützungen beziehen:

Sozialhilfe

Wohngeld

Grundsicherung

geringe Rente

Bürgergeld (früher Arbeitslosengeld II oder „Hartz IV“)

Kinderzuschlag

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die kostenlose Beratung kann am Telefon, in der Sprechstunde, per Video-Chat oder in Ihrer Wohnung stattfinden und dauert je nach Form des Termins unterschiedlich lang. Während des Checks erhalten Sie Tipps für Einsparungen, ein kostenloses Soforthilfepaket mit Energie- und Wasserspar-Technik und eine Auswertung Ihres Energieverbrauchs. Außerdem bekommen Sie einen Gutschein (zwischen 100 Euro und 200 Euro, abhängig von der Personenzahl im Haushalt) für einen neuen energieeffizienteren Kühlschrank, wenn Sie die folgenden Punkte beachten:

Durchführung des Stromspar-Checks

Das zu ersetzende Gerät ist älter als zehn Jahre

Das Neugerät hat kein größeres Volumen und eine vergleichbare Bauart zum alten Gerät

Das neue Gerät muss mindestens 200 kWh weniger im Jahr verbrauchen

Das Altgerät muss fachgerecht und mit Nachweis entsorgt werden

Bundesländer wie zum Beispiel Berlin, Sachsen-Anhalt, Saarland und Nordrhein-Westfalen stocken den Betrag noch auf. In NRW sind bis zu 200 Euro zusätzlich drin – abhängig ist das dort von der Größe des Haushalts und es müssen mindestens 50 Euro aus der eigenen Tasche dazu bezahlt werden. Falls Sie mehr als die 100 Euro bekommen, werden Ihnen die Zusatz-Förderbeiträge des Bundeslandes, etwa die bis zu 200 Euro aus NRW, auch durch den „Stromspar-Check“ ausgezahlt. Laut Wirtschaftsministerium NRW soll dieses Projekt noch bis Mitte 2024 laufen.

Im Internet finden Sie weitere Informationen über aktuelle Förderprogramme von Bundesländern, Kommunen und anderen Organisationen.