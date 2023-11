Gemeinsam mit seiner Freundin und seiner Familie stehe er die kommende Zeit durch, sagt er. Da die Versicherung in den USA nicht alle Kosten trage, habe er außerdem eine Spendenseite eingerichtet. Dort schreibt er in Anlehnung an die Größe des Tumors humorvoll: „Wenn das Leben dir Zitronen gib, lass dir den Tumor entfernen, damit wir Limonade draus machen können.“

Er wolle noch eine zweite Meinung einholen, doch er rechne damit, dass er bereits Ende der kommenden Woche operiert wird. Dann erst stelle sich heraus, was genau er in seinem rechten Frontallappen habe. So oder so plane er aber, sich vollständig zu erholen, „um noch besser zu sein als früher.“ (vne)