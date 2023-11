Mutter verzweifelt: "Langsam verliere ich die Hoffnung"

Am 13. Oktober verlässt Robert-Daniel K. sein Zuhause auf dem Campus der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg-Horn zum letzten Mal. Ermittler der Polizei verfolgen die Spur des 26-Jährigen nach Reinbek-Glinde außerhalb Hamburgs: Dort nimmt ihn eine Überwachungskamera am 14. Oktober auf, als er an einem Automaten Geld abhebt. Danach verliert sich die Spur des Bundeswehr-Soldaten.

