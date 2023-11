Im April kommt Benedikt Toth frei, nach fast 17 Jahren in Haft. „Das Gefängis ist ein Seelentöter, keine Besserungsanstalt“, sagt Toth jetzt in einem Interview mit dem Münchner Merkur. Die schwierige Zeit hinter Gittern habe er dank Freunden, Familien, Anwälten überstanden – und seines Unterstützerkreises. Damit dürfte er etwa die Bürgerinitiative Pro Bence meinen, die die Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen „Bence“, so der Spitzname von Toth, anstrebt. „Die Initiatoren von ProBence sind aufgrund der mehr als zweifelhaften Indizienlage davon überzeugt, dass Bence Toth zu Unrecht seit dem 18.05.2006 im Gefängnis sitzt“, steht heute noch immer auf der Website der Inititative. Auch wenn Toth inzwischen frei ist: Der aufsehenerregende Fall ist für sie noch nicht abgeschlossen.

Nach seiner Freilassung sei er wieder bei seinen Eltern außerhalb von München eingezogen, erzählt Toth. „Ich habe Glück, denn als Haftentlassener ist man finanziell ruiniert. Ich stehe zudem noch vor einer Viertelmillion Forderungen aus dem damaligen Verfahren. Da kennt die bayerische Strafjustiz kein Pardon“, schildert er weiter. Heute arbeite er in dem Parkhaus, ganz nah an dem Ort, an dem er seine Tante umgebracht haben soll. Sein Bruder ist heute der Eigentümer, für 1.400 Euro netto gehe ihm Toth als stellvertretender Geschäftsführer zur Hand, sagt der Ex-Häftling.