Astronomiebegeisterte sollten am Samstagabend (28. Oktober) unbedingt einen genaueren Blick in den Himmel werfen!

Über Deutschland wird eine partielle Mondfinsternis mit bloßem Auge zu sehen sein: Der Vollmond schiebt sich dabei so in den Kernschatten der Erde. Das sieht dann ein wenig so aus, als ob jemand den Mond angeknabbert hat. Was das für Ihre persönlichen Sterne bedeutet – und wieso es für einen Neuanfang jetzt so wichtig ist, die letzten beiden Jahre Revue passieren zu lassen.