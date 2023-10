Mit Kürbis: Wer diese Bolognese isst, tut seiner Haut etwas Gutes

Es ist die häufigste Hauterkrankung in Deutschland. Rund 388.000 Niedersachsen leiden an Neurodermitis: So auch der sechsjährige Levin aus Hildesheim. Laut einer Studie der Barmer-Krankenkasse sind vor allem Kinder im Alter bis zu 9 Jahren besonders oft betroffen. Die richtige Ernährung kann das Problem verringern. Levins Haut reagiert vor allem bei Äpfeln oder Tomaten mit den roten, juckenden Stellen.

