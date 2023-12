Die Briefe hätten eigentlich zwischen dem 23. Oktober und 5. November im Bezirk mit der Postleitzahl 26135 Oldenburg zugestellt werden sollen. Doch sie kamen nie bei den Empfängern an. Wie die Polizei an diesem Montag (4. Dezember) mitteilt, sind die Beamten dem Mann aber eher zufällig im Rahmen anderer Ermittlungen auf die Schliche gekommen und haben so auch die mehr als 400 Briefe entdeckt, die noch nicht den Weg in den richtigen Briefkasten gefunden hatten. Was der Mann noch angestellt haben soll, verraten die Ermittler aber nicht.

