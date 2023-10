Literaturmanagerin Molly Hurwitz (32) widmete ihrem einstigen Verlobten Matthew Perry ein langes Posting auf Instagram. Darin blickte sie auf die „komplizierte“ Beziehung mit dem „Friends“-Star zurück, der viele Jahre mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Der Schauspieler wurde am 28. Oktober leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.

„Er würde es lieben, wenn die Welt darüber sprechen würde, wie talentiert er war. Und er war wirklich sehr talentiert“, beginnt Molly ihren Instagram-Post. Sie war von 2018 bis 2021 mit Matthew zusammen. „Als die ‘Friends’-Reunion näher rückte, sahen wir uns die Show gemeinsam noch einmal an“, erinnert sie sich.