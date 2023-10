Paget Brewster (54), die ebenfalls Chandlers Freundin Kathy mimte, schrieb bei X (ehemals Twitter): „Er war so wunderbar zu mir in „Friends“ und jedes Mal, wenn ich ihn in den Jahrzehnten danach gesehen habe. Bitte lesen Sie sein Buch. Es war sein Vermächtnis, zu helfen. Er wird aber nicht in Frieden ruhen. Er ist schon zu sehr damit beschäftigt, alle da oben zum Lachen zu bringen.“

Morgan Fairchild (73), die Chandlers Mutter Nora verkörperte, erklärte in einem Statement ebenfalls bei X: „Ich bin untröstlich über den frühen Tod meines ,Sohnes’, Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater, John Bennett Perry, mit dem ich für „Flamingo Road“ und „Falcon Crest“ zusammengearbeitet habe!“

Warner Bros. Television, das „Friends" produziert hatte, schrieb in einer Stellungnahme: „Wir sind am Boden zerstört, vom Tod von Matthew Perry zu erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans.“ Seine engsten Serien-Kollegen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), David Schwimmer (56), Lisa Kudrow (60) und Matt LeBlanc (56) haben sich bis jetzt noch nicht öffentlich zum Tod ihres geliebten Freundes geäußert. Sie sollen noch unter Schock stehen.