Wie viele Dates passen eigentlich in einen Tag?

Arbeit, Termine, Freizeitstress. Unsere Tage sind oft vollgepackt. Wann bleibt dann noch Zeit zu daten? Genauer gesagt: Wie sollen wir es schaffen, so viele Dates im Alltag unterzukriegen, dass irgendwann der oder die Richtige dabei ist?

Viele Singles wollen unbedingt eine Beziehung, am besten so schnell wie möglich. Die Lösung: Einfach mehrere Dates für einen Tag klarmachen! Zwei, drei, vier… wenn man sich richtig organisiert, ist einiges möglich. Date Stacking (zu Deutsch „stapeln“) heißt dieser Trend. Aber können wir so überhaupt die große Liebe finden? Paartherapeutin Ruth Marquardt hat eine klare Meinung dazu.