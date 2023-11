Mann behauptet: Spinne biss mich auf Kreuzfahrt und legte Eier in meinen Zeh

Dass es sich tatsächlich um Spinneneier handelte, glaubt Dr. Sara Goodacre von der Uni Nottingham nicht. Als Biologie-Expertin könne sie sich dies „unmöglich vorstellen“. Wenn eine Wolfsspinne ihre Eier lege, würden sich diese in einer wattebauschähnlichen Substanz befinden. Und: „Es gibt keine europäische Wolfsspinne, die in die Haut eindringen könnte“, erklärt die Expertin. Sie kenne auch keine Berichte darüber, dass die Spinneneier in einer eitrigen Wunde überleben könnten.

Auch die British Arachnological Society ist skeptisch. Colin Blakes Schilderung sei „nicht plausibel“, erklären die Forscher.