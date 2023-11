Sie kommen mit Übelkeit und Schwindel davon!

Weil Faulgase der Klärgrube in ihre Finca in Porreres (Mallorca, Spanien) eindringen, muss ein russisches Ehepaar am Dienstagmorgen (21. November) in einem Krankenhaus behandelt werden. Ursache könnte wohl eine fehlerhafte Renovierung des Badezimmers gewesen sein.

