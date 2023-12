Magenschonendes Essen: Diese Lebensmittel helfen gegen Übelkeit

Das ungute Gefühl im Magen ist da – aber was hat es ausgelöst? „Habe ich was Falsches gegessen? Habe ich vergessen zu essen?“, erklärt Dr. Volker Manz im Gespräch mit RTL die Fragen, die man sich stellen sollte. Denn diese Fragen seien wichtig, um den richtigen Weg für die Heilung zu finden. Ein guter Ansatz sei in jedem Fall, die im Zweifel überschüssige Magensäure zu neutralisieren.

Lese-Tipp: Antientzündlich essen: Wie ihr chronische Schmerzen mit der richtigen Ernährung loswerdet