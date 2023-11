In der Haut von Fußball-Star Neymar möchte gerade wohl niemand stecken. Spielen kann er nicht, weil furchtbar verletzt. Lieben kann er auch nicht, weil zu egoistisch. Jetzt ist seine nächste On-Off-Beziehung erst mal gescheitert. Bruna Biancardi hat sich trennt sich vom flirtwütigen Brasilianer getrennt.

Das Model spricht Klartext: „Dies ist eine private Angelegenheit, aber da ich oft mit Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich nicht in einer Beziehung bin.“

Das schreibt sie die dunlkelhaarige Schönheit in ihrer Insta-Story. Und weiter: „Wir sind die Eltern von Mavie, und das ist der Grund für unsere Beziehung. Ich hoffe, Sie werden mich nicht mehr so oft mit den Nachrichten in Verbindung bringen. Danke.“

Lese-Tipp: Neymar unter Schock! Einbrecher wollten Tochter und Freundin entführen