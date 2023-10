Lidl wolle eine bewusste und nachhaltige Ernähung „für alle erschwinglich und leichter zugänglich“ machen, schreibt der Discounter in einer Mitteilung.

Doch zieht die Konkurrenz bei der Preisanpassung mit? Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur halten sich die Supermärkte bedeckt. Aldi Süd und Aldi Nord teilen mit, dass die Preise dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage folgen. Kaufland macht keine genauen Angaben zur Preisgestaltung. Und Rewe schreibt, die Recherche „nicht mit Informationen und Aussagen unterstützen“ zu können.Von Edeka heißt es, die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Es bleibt also spannend, wie sich die Preise für pflanzliche und tierische Produkte in den Geschäften entwickeln. (dpa/jsi)

Lese-Tipp: So gut wie Fleisch? Diese Veggie-Schnitzel gewinnen den Geschmackstest