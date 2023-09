Lebensfreude und Energie gepaart mit Altersweisheit und Witz. So beweist der Chor, dass der Himmel wirklich noch warten sollte. Zehn Jahre ist es her, dass Chorleiter Jan-Christoph Scheibe seine Ausschreibung ins Abendblatt setzt und damit den Chor gründet. Sein Erfolgsrezept: „Dass man sie nicht unterschätzt. Und dass man nicht so seniorengerechte Chorproben macht. Sondern dass man sie fordert, die wollen auch gefordert werden.“

Ein Leben, ohne zu singen? Das können sich die Mitglieder seither nicht mehr vorstellen. „Das ist einfach ein Lebenselixir“, erklärt die 84-jährige Gisa. Die Musik sei wie eine Droge. Wie viel Freude und Spaß der Ü-70-Chor hat, ist auf der Bühne des St. Pauli Theaters mehr als deutlich zu sehen. Schonen steht hier garantiert nicht auf dem Programm.